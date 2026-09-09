वाघाच्या डरकाळीचा आवाज किती दूरपर्यंत पोहोचतो?

संतोष कानडे
वाघाची डरकाळी अतिशय शक्तिशाली आणि दूरपर्यंत ऐकू जाणारा आवाज असतो.
योग्य परिस्थितीत वाघाची डरकाळी साधारण २ ते ३ किलोमीटरपर्यंत ऐकू जाऊ शकते.
दाट जंगलात झाडे आणि इतर अडथळ्यांमुळे आवाजाची पोहोच कमी होऊ शकते.
मोकळ्या आणि शांत परिसरात आवाज तुलनेने अधिक दूरपर्यंत पोहोचू शकतो.
वाघ डरकाळीचा वापर आपले क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी करत असतो.
तसेच इतर वाघांशी संपर्क साधण्यासाठीही तो आवाजाचा वापर करतो.
डरकाळीचा आवाज इतर वाघांना त्या परिसरात आपली उपस्थिती कळवतो.
विशेषतः प्रजननाच्या काळात वाघांच्या आवाजातील संवाद अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
वाघाचा आवाज फक्त डरकाळीपुरता मर्यादित नसून तो गुरगुरणे, फुसफुसणे असे इतर आवाजही काढतो.
त्यामुळे जंगलात वाघाची डरकाळी ऐकू येणे म्हणजे तो जवळच आहेच, असे मात्र निश्चितपणे म्हणता येत नाही.