वाघाच्या डरकाळीचा आवाज किती दूरपर्यंत पोहोचतो?

संतोष कानडे

वाघ

वाघाची डरकाळी अतिशय शक्तिशाली आणि दूरपर्यंत ऐकू जाणारा आवाज असतो.

डरकाळी

योग्य परिस्थितीत वाघाची डरकाळी साधारण २ ते ३ किलोमीटरपर्यंत ऐकू जाऊ शकते.

आवाजाची पोहोच

दाट जंगलात झाडे आणि इतर अडथळ्यांमुळे आवाजाची पोहोच कमी होऊ शकते.

शांत परिसर

मोकळ्या आणि शांत परिसरात आवाज तुलनेने अधिक दूरपर्यंत पोहोचू शकतो.

क्षेत्र निश्चिती

वाघ डरकाळीचा वापर आपले क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी करत असतो.

संपर्क

तसेच इतर वाघांशी संपर्क साधण्यासाठीही तो आवाजाचा वापर करतो.

उपस्थिती

डरकाळीचा आवाज इतर वाघांना त्या परिसरात आपली उपस्थिती कळवतो.

प्रजनन

विशेषतः प्रजननाच्या काळात वाघांच्या आवाजातील संवाद अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

गुरगुरणे

वाघाचा आवाज फक्त डरकाळीपुरता मर्यादित नसून तो गुरगुरणे, फुसफुसणे असे इतर आवाजही काढतो.

जंगल

त्यामुळे जंगलात वाघाची डरकाळी ऐकू येणे म्हणजे तो जवळच आहेच, असे मात्र निश्चितपणे म्हणता येत नाही.

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