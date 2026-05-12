प्रेमासाठी येडशीच्या वाघाची मोहीम! दोन दिवसांत पार केले १०० किमी अंतर

Sandip Kapde

प्रवास

मादी वाघिणीच्या शोधात वाघाने तब्बल शंभर किलोमीटरचा प्रवास केल्याचा अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला आहे.

शोध

येडशी अभयारण्यात वावरणारा हा वाघ बारामती परिसराच्या दिशेने गेल्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे.

छबी

१९ डिसेंबर २०२४ रोजी ढेंबरेवाडी परिसरात ट्रॅप कॅमेऱ्यात या वाघाची पहिली छबी कैद झाली होती.

ओळख

वन विभागाने छायाचित्रे प्रसारित केल्यानंतर हा वाघ टिपेश्वर अभयारण्यातून बाहेर पडलेला बछडा असल्याचे स्पष्ट झाले.

वाढ

त्यावेळी अडीच ते तीन वर्षांचा असलेला हा बछडा आता चार वर्षांचा प्रौढ वाघ झाला आहे.

हल्ला

धामणगाव परिसरात शेतकऱ्याची जर्सी गाय ठार केल्यानंतर हा वाघ अचानक गायब झाला होता.

हालचाल

फेब्रुवारीमध्ये हा वाघ अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चांदे बुद्रूक परिसरात आढळून आला.

अंतर

चांदे बुद्रूक ते बारामती हे सुमारे शंभर किलोमीटरचे अंतर वाघाने पार केले असावे, असा अंदाज आहे.

ठसे

बारामती परिसरात १३ सेंटीमीटर लांबीचे ठसे आढळल्याने तिथे मादी वाघिणीचा वावर असल्याची शक्यता आहे.

शिकार

या वाघाने बीड जिल्ह्यातील आष्टी परिसरात काही शिकारी केल्याची माहिती वन विभागाने दिली.

वेग

वन अधिकाऱ्यांच्या मते, वाघ दोन दिवसांत शंभर किलोमीटरचे अंतर सहज पार करू शकतो.

गूढ

सध्या या वाघाचा ठावठिकाणा नसल्याने वन विभाग त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे.

