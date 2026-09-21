मगर की वाघ? सगळ्यात जास्त ताकद कुणामध्ये?

संतोष कानडे

मगर

मगर आणि वाघ हे दोन्ही अत्यंत शक्तिशाली शिकारी प्राणी आहेत.

ताकद

वाघाची ताकद त्याच्या मजबूत शरीरयष्टी, जबड्याची शक्ती आणि चपळ हालचालींमध्ये आहे.

वाघ

अमूर वाघाचे नर सुमारे 300 किलोपर्यंत वजनाचे होऊ शकतात. वाघ उत्तम पोहणारा असून पाण्यातही शिकार करू शकतो.

जबडे

मगरीची सर्वात मोठी ताकद तिचे जबडे आणि शक्तिशाली शेपूट आहे.

पोहण्याची क्षमता

पाण्यात मगरीला आपल्या शरीराची रचना आणि पोहण्याची क्षमता यामुळे मोठा फायदा मिळतो.

ताकदवान

मात्र “मगर नेहमी वाघापेक्षा ताकदवान” किंवा “वाघ नेहमी मगरापेक्षा ताकदवान” असे सरसकट म्हणता येत नाही.

प्रजाती

दोन्ही प्राण्यांची ताकद त्यांच्या आकार, प्रजाती आणि परिस्थितीनुसार बदलते.

शिकार

वाघ काही प्रसंगी मगरीची शिकार करत असल्याची नोंदही Smithsonian National Zoo ने केली आहे.

नैसर्गिक फायदे

त्यामुळे ताकदीची तुलना करताना वाघाला जमिनीवर आणि मोठ्या मगरीला पाण्यात वेगवेगळे नैसर्गिक फायदे आहेत, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.

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