मगर की वाघ? सगळ्यात जास्त ताकद कुणामध्ये?

संतोष कानडे
मगर आणि वाघ हे दोन्ही अत्यंत शक्तिशाली शिकारी प्राणी आहेत.
वाघाची ताकद त्याच्या मजबूत शरीरयष्टी, जबड्याची शक्ती आणि चपळ हालचालींमध्ये आहे.
अमूर वाघाचे नर सुमारे 300 किलोपर्यंत वजनाचे होऊ शकतात. वाघ उत्तम पोहणारा असून पाण्यातही शिकार करू शकतो.
मगरीची सर्वात मोठी ताकद तिचे जबडे आणि शक्तिशाली शेपूट आहे.
पाण्यात मगरीला आपल्या शरीराची रचना आणि पोहण्याची क्षमता यामुळे मोठा फायदा मिळतो.
मात्र “मगर नेहमी वाघापेक्षा ताकदवान” किंवा “वाघ नेहमी मगरापेक्षा ताकदवान” असे सरसकट म्हणता येत नाही.
दोन्ही प्राण्यांची ताकद त्यांच्या आकार, प्रजाती आणि परिस्थितीनुसार बदलते.
वाघ काही प्रसंगी मगरीची शिकार करत असल्याची नोंदही Smithsonian National Zoo ने केली आहे.
त्यामुळे ताकदीची तुलना करताना वाघाला जमिनीवर आणि मोठ्या मगरीला पाण्यात वेगवेगळे नैसर्गिक फायदे आहेत, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.