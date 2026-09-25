वाघ आणि सिंह यांच्यात लढाई झाली तर कोण जिंकतं?

संतोष कानडे

वाघ

वाघ (विशेषतः बंगाल आणि सायबेरियन) वजनाने आणि आकाराने सिंहापेक्षा मोठे व अधिक स्नायूयुक्त असतात.

वाघ

वाघाचे जबड्याचे वजन आणि चावण्याची ताकद सिंहापेक्षा जास्त सुमारे १०५० PSI असते.

शिकार

वाघ एकांतात राहून एकट्याने मोठ्या शिकारी मारत असल्याने त्याचे एकट्याने लढण्याचे कौशल्य अधिक टोकदार असते.

पंजा

वाघ मागच्या दोन्ही पायांवर उभा राहून पुढच्या दोन्ही पंजांनी एकाच वेळी अत्यंत वेगाने वार करू शकतो.

सिंह

सिंहाला त्याच्या मानेवरील दाट आयाळ मुळे गळ्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांपासून नैसर्गिक संरक्षण मिळते.

लढाई

सिंह हा कळपात राहणारा प्राणी असून इतर नरांशी स्वतःचे क्षेत्र टिकवण्यासाठी त्याला नियमित लढाईचा मोठा अनुभव असतो.

प्रतिकार

सिंह लढताना सहसा हार मानत नाही आणि शेवटपर्यंत प्रतिकार करत राहतो, तर वाघ नुकसान टाळण्यासाठी सावध पवित्रा घेतो.

नोंदी

प्राणिसंग्रहालये आणि ऐतिहासिक नोंदींनुसार, समोरासमोरील झुंजीत बहुतांश वेळा वाघानेच बाजी मारल्याचे दिसून आले आहे.

नैसर्गिक अधिवास

नैसर्गिक अधिवासात हे दोघे सहसा एकमेकांच्या समोरासमोर येत नाहीत, कारण दोघांचे राहण्याचे प्रदेश आणि शिकार करण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत.

चपळाई

निष्कर्षाप्रमाणे, एकट्या-एकट्याची लढत झाल्यास शारीरिक ताकद, वजन आणि चपळाईमुळे वाघाच्या विजयाची शक्यता लक्षणीयरीत्या जास्त असते.

वाघ आणि बिबट्या समोरासमोर आले तर? कोण कोणाला खातं?

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