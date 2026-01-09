थंडीमध्ये आरोग्यासाठी फायदेशीर तिळाची भाकरी; भोगीला नक्की ट्राय करा!

Aarti Badade

पारंपरिक हिवाळी मेजवानी

हिवाळ्याच्या थंडीत शरीर गरम ठेवण्यासाठी आणि भोगीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी 'तीळ-बाजरीची भाकरी' हा एक उत्तम पौष्टिक पर्याय आहे.

आवश्यक साहित्य

ही भाकरी बनवण्यासाठी बाजरीचे पीठ, पांढरे तीळ, चवीनुसार मीठ आणि पीठ मळण्यासाठी कोमट पाणी एवढेच साहित्य पुरेसे आहे.

तिळाची तयारी

प्रथम पांढरे तीळ हलके भाजून घ्या. थोडे तीळ कुटून पिठात मिसळल्यास भाकरीला खमंग चव आणि अप्रतिम सुगंध येतो.

पीठ मळण्याची कला

बाजरीच्या पिठात मीठ आणि तीळ मिसळून कोमट पाण्याचा वापर करून पीठ मऊसर मळून घ्या. पीठ जितके चांगले मळाल, तितकी भाकरी मऊ होईल.

भाकरी थापण्याची ट्रिक

पिठाचा मध्यम गोळा घेऊन परातीत कोरडे पीठ टाकून हाताने हलक्या हाताने भाकरी थापा. भाकरी थोडी जाडसर ठेवली तर ती अधिक चविष्ट लागते.

वरून लावा तीळ

भाकरी थापून झाली की, वरच्या बाजूने थोडे पाणी लावून त्यावर भरपूर तीळ पसरवा आणि हलक्या हाताने दाबून घ्या जेणेकरून तीळ चिकटून राहतील.

खमंग भाजून घ्या

गरम तव्यावर भाकरी टाकून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत खमंग भाजून घ्या. भाकरी भाजताना पाण्याचा हात लावल्यास ती कडक होत नाही.

तुपासोबत करा सर्व्ह!

तयार गरम भाकरीवर साजूक तूप सोडा. ही भाकरी भोगीच्या मिक्स भाजीसोबत किंवा लसणाच्या चटणीसोबत अप्रतिम लागते!

