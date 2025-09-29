ट्रॉफीने भरलंय तिलक वर्माचं घर, त्यात आता आशिया चषकाची भर! पाहा PHOTO

अंतिम सामन्याचा हिरो

तिलक वर्माने आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात शानदार खेळी करत भारताला विजय मिळवून दिला. या सामन्यात त्याने ६९ धावांची खेळी केली.

क्रिकेटप्रमाणेच सुंदर घर

महत्त्वाचे म्हणजे जितका सुंदर तिलक वर्माचा खेळ आहे. तितकच सुंदर त्याचं घरही आहे. त्यांच्या घरात प्रत्येक खोलीत आधुनिक लायटिंग केली आहे.

घराला स्टायलिश लूक

याशिवाय उबदार आणि हलक्या रंगांच्या दिव्यांमुळे लिव्हिंग रूम आलिशान आणि आरामदायी दिसते, तर झूमर आणि स्पॉटलाइट्स स्टायलिश लूक येतो.

घरातील ट्रॉफी अन् मेडल्स

लिव्हिंग रूममधील टिव्ही सेटजवळ तिलकच्या ट्रॉफी आणि मेडल्स ठेवलेल्या आहेत. शोकेसमुळे हा कोपरा सुंदर दिसतो.

हिरवीगार झाडे

घराभोवती हिरवीगार झाडे आणि फुलांनी सजलेली रोपे आहेत. ही झाडे घराला ताजी हवा आणि शांत वातावरण देते.

श्वानासाठी विशेष जागा

घराच्या भिंतींवर पेंटिंग्स लावल्या आहेत. या पेंटिंग्स घराच्या रंगसंगतीशी जुळतात. तिलकच्या घरात त्याच्या श्वानासाठी खास जागा आहे.

आकर्षक घर

घरातील प्रत्येक वस्तू, फर्निचर आणि लायटिंग काळजीपूर्वक निवडले आहे. यामुळे घर आकर्षक दिसतं.

