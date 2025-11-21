हिवाळ्यातील खास स्नॅक! कुरकुरीत रवा-कोटेड वांग्याचे काप बनवा सोप्या पद्धतीने!

Aarti Badade

वांग्याची कुरकुरीत रेसिपी

वांग्याची भाजी (Brinjal Curry) अनेकांना आवडत नाही, पण या वांग्याच्या कुरकुरीत कापांची (Crispy Brinjal Fry) चव खूपच चविष्ट आणि अद्वितीय लागते.

Crispy Brinjal Fry

|

Sakal

आवश्यक साहित्य

यासाठी लागेल: काळ्या रंगाचे वांगे, हळद, लाल तिखट, बेसन पीठ, जिरं-धना पावडर, रवा, तेल आणि मीठ.

Crispy Brinjal Fry

|

Sakal

वांग्याचे काप

सर्वात आधी वांग स्वच्छ धुवून घ्या आणि त्याचे जाड गोलाकार काप (Round slices) करावेत.

Crispy Brinjal Fry

|

Sakal

मसाला तयार करा

एका ताटात हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, धने-जिरेपूड आणि मीठ हे सर्व मिक्स करून घ्या.

Crispy Brinjal Fry

|

Sakal

मसाल्यात घोळवा

वांग्याचे काप या मसाल्यात छान मिक्स करून घ्या. दोन्ही बाजूंनी कापांना मसाला चांगला लागला पाहिजे.

Crispy Brinjal Fry

|

Sakal

बेसनाचे मिश्रण

आता दुसऱ्या ताटात बेसन पीठ, रवा (Semolina) आणि मीठ हे सर्व एकत्र मिक्स करा.

Crispy Brinjal Fry

|

Sakal

पीठात घोळवा

मसाला लावलेले वांग्याचे काप या बेसन आणि रव्याच्या मिश्रणात छान घोळवून घ्या.

Crispy Brinjal Fry

|

Sakal

शॅलो फ्राय

यानंतर तव्यावर तेल टाका आणि हे बेसन घोळवलेले वांग्याचे काप त्यावर ठेवून मंद आचेवर शॅलो फ्राय करा.

Crispy Brinjal Fry

|

Sakal

गरमागरम सर्व्ह करा!

वांग्याचे काप दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत आणि कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करून घ्या आणि गरमागरम सर्व्ह करा!

Crispy Brinjal Fry

|

Sakal

फक्त 5 सेकंदांची ट्रिक! असली केशर ओळखण्याचा एक्स्पर्ट फॉर्म्युला

Saffron Purity Test

|

Sakal

येथे क्लिक करा