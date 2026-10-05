आजचे राशिभविष्य 05 ऑक्टोबर 2026! सोमवारचे 12 राशींचे भविष्य

Aarti Badade

मेष :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.

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वृषभ :

तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेेल.

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मिथुन :

जुनी येणी वसूल होतील. उधारी, उसनवारी वसूल होईल.

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कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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Sakal

सिंह :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.

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कन्या :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील.

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Sakal

तुळ :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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धनु :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

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मकर :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

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कुंभ :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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मीन :

व्यवसायातील अंदाज अचूक ठरतील. काहींना प्रवासाचे योग येतील.

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दुकानदार काऊंटरवर काचेच्या ग्लासात लिंबू का ठेवतात?

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