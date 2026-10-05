आजचे राशिभविष्य 05 ऑक्टोबर 2026! सोमवारचे 12 राशींचे भविष्य

Aarti Badade
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.
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Sakal
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेेल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. उधारी, उसनवारी वसूल होईल.
horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.
horoscope
Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
horoscope
Sakal
व्यवसायातील अंदाज अचूक ठरतील. काहींना प्रवासाचे योग येतील.
horoscope
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