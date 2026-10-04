दुकानदार काऊंटरवर काचेच्या ग्लासात लिंबू का ठेवतात?

Aarti Badade

काचेच्या ग्लासात लिंबू का ठेवतात?

दुकानाच्या काउंटरजवळ पाण्यात लिंबू ठेवण्याची पद्धत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.

lemon water significance

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Sakal

यामागे नेमकी काय मान्यता आहे?

वास्तु आणि ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, लिंबू ठेवण्यामागे सकारात्मक ऊर्जा वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे मानले जाते.

lemon water significance

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Sakal

नकारात्मक ऊर्जा दूर होते?

लिंबू नकारात्मक ऊर्जा दूर करून दुकानातील वातावरण सकारात्मक ठेवण्यास मदत करते, अशी श्रद्धा आहे.

lemon water significance

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Sakal

व्यवसायात यश मिळते, अशीही मान्यता

लिंबू आणि पाण्यामुळे आर्थिक समृद्धीला चालना मिळते आणि व्यवसायात यश मिळते, असा समज आहे.

lemon water significance

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Sakal

वाईट नजर टाळण्यासाठीही ठेवतात

व्यवसायाला लागणारी वाईट नजर लिंबामुळे दूर राहते, अशी पारंपरिक श्रद्धा आहे.

lemon water significance

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Sakal

बाधा दूर करण्यासाठी उपाय?

काही लोकांच्या मान्यतेनुसार, दुकानातील नकारात्मक प्रभाव किंवा बाधा टाळण्यासाठीही हा उपाय केला जातो.

lemon water significance

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Sakal

ही माहिती श्रद्धा आणि मान्यतेवर आधारित

लिंबू ठेवण्याचे हे उपाय धार्मिक व ज्योतिषीय श्रद्धांवर आधारित असून त्याबाबत कोणताही निश्चित दावा करण्यात आलेला नाही.

lemon water significance

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Sakal

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Indian eating tradition

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Sakal

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