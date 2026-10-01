1 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! 'या' राशींची आर्थिक कामे मार्गी लागतील

Aarti Badade
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
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Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
हितशत्रुंवर मात कराल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
horoscope
Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
horoscope
Sakal
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वादविवाद टाळावेत.
horoscope
Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
शत्रुपिडा नाही. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
horoscope
Sakal
आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. प्रवास सुखकर होईल.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
horoscope
Sakal
stress reduce habit
Sakal