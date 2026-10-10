आजचे राशिभविष्य 10 ऑक्टोबर 2026! कोणत्या राशींना होणार आर्थिक लाभ?

Aarti Badade
कोणालाही जामीन राहू नका. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.
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Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आर्थिक लाभ होतील.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. व्यवसायात उत्तम प्रगती होईल.
horoscope
Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
horoscope
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
horoscope
Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
horoscope
Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
Visapur Fort
Sakal