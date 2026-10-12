आजचे राशिभविष्य 12 ऑक्टोबर 2026! कोणत्या राशींना होणार धनलाभ? वाचा भविष्य

Aarti Badade
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभााची शक्यता.
horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
horoscope
Sakal
कोणालाही जामीन राहू नका. मनोबल कमी राहील.
horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
horoscope
Sakal
मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
horoscope
Sakal
गुरूकृपा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
horoscope
sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
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Sakal
Pune name history
Sakal