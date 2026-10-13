१३ ऑक्टोबर २०२६ राशिभविष्य! मेष ते मीन, जाणून घ्या आजचे भविष्य

Aarti Badade

मेष :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

horoscope

|

Sakal

वृषभ :

शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. कोणालाही जामीन राहू नका.

horoscope

|

Sakal

मिथुन :

संततिसौख्य लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

horoscope

|

Sakal

कर्क :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

horoscope

|

Sakal

सिंह :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

horoscope

|

Sakal

कन्या :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

horoscope

|

Sakal

तुळ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. व्यवसायात सुयश लाभेल.

horoscope

|

Sakal

वृश्‍चिक :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

horoscope

|

Sakal

धनु :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

horoscope

|

Sakal

मकर :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आत्मविश्‍वास वाढेल.

horoscope

|

Sakal

कुंभ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

horoscope

|

Sakal

मीन :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वाहने जपून चालवावीत.

horoscope

|

Sakal

शिवराय अजिंक्यतारा किल्ल्यावर 2 महिने का थांबले होते?

Ajinkyatara Fort History age

|

Sakal

येथे क्लिक करा