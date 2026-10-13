१३ ऑक्टोबर २०२६ राशिभविष्य! मेष ते मीन, जाणून घ्या आजचे भविष्य

Aarti Badade
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. कोणालाही जामीन राहू नका.
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Sakal
संततिसौख्य लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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Sakal
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
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Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. आत्मविश्वास वाढेल.
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Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
Ajinkyatara Fort History age
Sakal