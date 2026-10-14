14 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! मेष ते मीन राशींसाठी आजचा दिवस कसा असेल?

Aarti Badade
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
horoscope
Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
horoscope
Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. मनोबल कमी राहील.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
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Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
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