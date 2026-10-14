14 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! मेष ते मीन राशींसाठी आजचा दिवस कसा असेल?

Aarti Badade

मेष :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

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Sakal

वृषभ :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

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Sakal

मिथुन :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

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Sakal

कर्क :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

सिंह :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

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Sakal

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

तुळ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

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Sakal

धनु :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. मनोबल कमी राहील.

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Sakal

मकर :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

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Sakal

कुंभ :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

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Sakal

मीन :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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Sakal

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