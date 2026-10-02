2 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! कोणाला धनलाभ, कोणाची कामे रखडणार?

Aarti Badade
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
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अनेकांचे सहकार्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरूकृपा लाभेल.
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कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
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संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
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तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
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