आजचे राशिभविष्य 24 ऑक्टोबर 2026! वाचा एका क्लिक मध्ये

Aarti Badade
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.
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काहींना आर्थिक लाभाचे योग संभवतात. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील.
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मनोबल उत्तम राहील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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Sakal
वादविवाद टाळावेत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. अनपेक्षित एखादी खर्च वाढेल.
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Sakal
मुलामुलींच्या प्रगतीकडे लक्ष देवू शकाल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
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sakal
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. मानसिक प्रसन्नता लाभेल.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
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आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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