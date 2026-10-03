आजचे राशिभविष्य 3 ऑक्टोबर 2026! ‘या’ राशींच्या आयुष्यात येणार नवीन संधी

Aarti Badade
जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींना नोकरीत बढतीची शक्यता.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
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Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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Sakal
गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंवर मात कराल.
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मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
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राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
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