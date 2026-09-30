आजचे राशिभविष्य 30 सप्टेंबर 2026; जाणून घ्या 12 राशींचे भविष्य

Aarti Badade

मेष :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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Sakal

वृषभ :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. वाहने जपून चालवावीत.

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मिथुन :

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

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Sakal

कर्क :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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Sakal

सिंह :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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कन्या :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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Sakal

तुळ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. आपली मते इतरांना पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

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Sakal

धनु :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.

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Sakal

मकर :

शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

कुंभ :

कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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Sakal

मीन :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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Sakal

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