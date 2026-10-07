7 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! कोणाला मिळणार भाग्याची साथ?

Aarti Badade

मेष :

मुलामुलींच्या संदर्भात एखादी चांगली घटना घडेल. बौद्धिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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वृषभ :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

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मिथुन :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

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कर्क :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभ होतील.

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सिंह :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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कन्या :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

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तुळ :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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वृश्‍चिक :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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धनु :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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मकर :

वादविवाद टाळावेत. वाहने जपून चालवावीत.

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कुंभ :

अपेक्षित पत्र व्यवहार पार पडतील. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.

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मीन :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

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Mantralaya building history

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