7 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! कोणाला मिळणार भाग्याची साथ?

Aarti Badade
मुलामुलींच्या संदर्भात एखादी चांगली घटना घडेल. बौद्धिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
horoscope
Sakal
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभ होतील.
horoscope
Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
horoscope
Sakal
महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
horoscope
Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
horoscope
Sakal
वादविवाद टाळावेत. वाहने जपून चालवावीत.
horoscope
Sakal
अपेक्षित पत्र व्यवहार पार पडतील. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
horoscope
Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
horoscope
Sakal
Mantralaya building history
Sakal