आजचे राशीभविष्य 20 जून 2026! मेष ते मीन, जाणून घ्या दिवसाचे संकेत

Aarti Badade

मेष :

व्यवसायात वाढ होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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वृषभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

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मिथुन :

नातेवाईकांसाठी खर्च करावा लागेल. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.

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कर्क :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

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सिंह :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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कन्या :

वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

तुळ :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

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वृश्‍चिक :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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धनु :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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मकर :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस नको.

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कुंभ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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मीन :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. हितशत्रुंवर मात कराल.

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