आजचे राशीभविष्य 20 जून 2026! मेष ते मीन, जाणून घ्या दिवसाचे संकेत

Aarti Badade
व्यवसायात वाढ होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
horoscope
Sakal
नातेवाईकांसाठी खर्च करावा लागेल. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
horoscope
Sakal
वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
horoscope
Sakal
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
horoscope
Sakal
नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
horoscope
Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस नको.
horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. हितशत्रुंवर मात कराल.
horoscope
Sakal
vegetables to control cholesterol
Sakal