8 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! 'या' राशींची रखडलेली कामे मार्गी लागतील

Aarti Badade
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक सुयश लाभेल.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. प्रवास सुखकर होतील.
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Sakal
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. गुरूकृपा लाभेल.
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Sakal
व्यवसायात वाढ होईल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लागतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.
horoscope
Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मनोबल उत्तम राहील.
horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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Sakal
शत्रुपिडा नाही. जिद्दीने कार्यरत रहाल.
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Sakal
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Sakal