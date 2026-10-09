9 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! 'या' राशींना मिळेल मानसन्मान; जाणून घ्या आजचे भविष्य

Aarti Badade
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
horoscope
Sakal
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
horoscope
Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
horoscope
Sakal
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.
horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
horoscope
Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
horoscope
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
horoscope
Sakal
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
horoscope
Sakal
besan benefits
Sakal