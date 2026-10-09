9 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! 'या' राशींना मिळेल मानसन्मान; जाणून घ्या आजचे भविष्य

Aarti Badade

मेष :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

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वृषभ :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

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मिथुन :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील.

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कर्क :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

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सिंह :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.

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कन्या :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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तुळ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

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वृश्‍चिक :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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मकर :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

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कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

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मीन :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

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बेसन खाण्याआधी 'हे' नक्की वाचा!

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