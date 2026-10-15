सावधान! हा दिवस ठरेल कठीण?

विनयन वाघमारे
आज आश्विन शुद्ध पंचमी म्हणजेच नवरात्रीतील ललिता पंचमीचा पावन दिवस आहे. मात्र आकाशातील विशिष्ट ग्रहमानामुळे आज काही राशींच्या व्यक्तींमध्ये मानसिक अस्वस्थता, चंचलता आणि संताप वाढण्याची शक्यता आहे.
राशिभविष्य
Sakal
आज रागाच्या भरात घेतलेला निर्णय किंवा बोललेला कटू शब्द संबंध बिघडवू शकतो. नाहक वादांपासून स्वतःला दूर ठेवणे आणि दोन क्षण शांत राहणे हाच आजचा सर्वोत्तम सुरक्षित मार्ग ठरेल.
राशिभविष्य
Sakal
ज्योतिष शास्त्रानुसार आज चंद्र आणि मंगळाच्या प्रभावामुळे स्वभावात अचानक चिडचिड किंवा हट्टीपणा वाढू शकतो. भावनांच्या आहारी न जाता प्रत्येक विषयावर शांतचित्ताने आणि बुद्धीने विचार करूनच योग्य प्रतिक्रिया द्या.
राशिभविष्य
Sakal
विशेषतः मेष, सिंह आणि वृश्चिक राशीच्या जातकांनी संयम बाळगणे आवश्यक आहे. घाईत निर्णय घेणे अथवा इतरांशी वाद घालणे महागात पडू शकते; शांततेत कामे पूर्ण करा.
राशिभविष्य
Sakal
कुटुंबात अथवा जोडीदारासोबतचे संबंध तणावपूर्ण होणार नाहीत याची काळजी घ्या. कठोर शब्दांऐवजी प्रेमाने संवाद साधल्यास गैरसमज जागेवरच दूर होतील आणि घरातील वातावरण दिवसभर आनंदी व सुरक्षित राहील.
राशिभविष्य
Sakal
कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ किंवा सहकाऱ्यांशी वाद घालणे टाळा. आज नवीन आर्थिक गुंतवणूक अथवा मोठे करार विचारपूर्वक करा. घाईत घेतलेले व्यावसायिक निर्णय आर्थिक तोट्याचे ठरू शकतात.
राशिभविष्य
Sakal
आज देवी स्कंदमाता व ललिता देवीचे मनोभावे ध्यान करा. 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्राचा जप करा आणि गरजू व्यक्तीला पिवळे फळ दान करा. यामुळे सर्व नकारात्मकता दूर होईल.
राशिभविष्य
Sakal
ग्रहदशा कितीही कठीण असली, तरी तुमचा संयम आजचा दिवस यशस्वी बनवेल. सकारात्मक राहा! तुमची रास कोणती? खाली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि हा संदेश मित्रांना शेअर करा!
राशिभविष्य
Sakal
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