थंडीत गरमागरम ट्रीट! फक्त 10 मिनिटांत बनवा सुपर हेल्दी टोमॅटो सूप!

Aarti Badade

हिवाळ्यातील आरोग्य

हिवाळ्यात (Winter) गरमागरम टोमॅटो सूप (Tomato Soup) सर्वाधिक लोकप्रिय आहे; ते आरोग्यासाठी (Health) अत्यंत फायदेशीर आहे.

Tomato Soup Recipe

|

Sakal

पोषक घटक

टोमॅटोमध्ये असलेले लायकोपीन, व्हिटॅमिन 'सी' आणि अँटिऑक्सिडंट्स रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

Tomato Soup Recipe

|

Sakal

भाजून घ्या

टोमॅटो, कांदा, आले आणि लसूण (Garlic) १ चमचा तेलात (Oil) लालसर (Roasted) भाजून घ्या.

Tomato Soup Recipe

|

Sakal

मसाले आणि शिट्ट्या

त्यावर काळी मिरी, मीठ, जिरेपूड आणि साखर टाकून १०-१२ मिनिटे भाजून घ्या आणि पाणी घालून कुकरच्या २ शिट्ट्या होऊ द्या.

Tomato Soup Recipe

|

Sakal

मऊ पेस्ट

मिश्रण थंड (Cool) झाल्यावर मिक्सरमध्ये (Mixer) टाकून मऊ पेस्ट (Smooth Paste) तयार करा.

Tomato Soup Recipe

|

Sakal

सूप सर्व्ह करा

तयार झालेले गरम सूप बाउलमध्ये काढा आणि आवश्यकतेनुसार गाळून घ्या.

Tomato Soup Recipe

|

Sakal

सजावट

शेवटी तुळस (Basil) किंवा कोथिंबीर (Coriander) घालून सजावट (Garnish) करा—इच्छेनुसार क्रीम (Cream) किंवा क्रुटॉन्स (Croutons) टाका.

Tomato Soup Recipe

|

Sakal

तोंडाला पाणी आणणारी मक्याची करंजी! जाणून घ्या सोपी आणि झटपट कृती!

Makyaachi Karanji Recipe

|

Sakal

येथे क्लिक करा