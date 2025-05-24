हा एक पदार्थ जास्त खाल्ल्याने आतड्यांवर वाढतोय ताण! जाणून घ्या लक्षणं

पोटावर चरबी जमा होणे

जास्त साखर शरीरात चरबीच्या स्वरूपात साठते, विशेषतः पोटाभोवती. यामुळे लठ्ठपणा वाढतो आणि शरीराचा आकार बिघडतो.

पोट फुगणे

साखर वाईट बॅक्टेरियांना पोसते, ज्यामुळे पचन बिघडते, गॅस आणि फुगवट्याचा त्रास होतो.

झोपेच्या समस्यांमध्ये वाढ

रात्री साखर खाल्ल्याने झोप नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोन्सवर परिणाम होतो, ज्यामुळे पुरेशी झोप लागत नाही.

मूड स्विंग्स आणि चिडचिडेपणा

साखरेच्या पातळीत चढ-उतार झाल्यास मूडवर परिणाम होतो. चिडचिडेपणा आणि मानसिक अस्थिरता जाणवते.

गोड खाण्याची सतत इच्छा होणे

साखर खाल्ल्यामुळे पुन्हा पुन्हा गोड खाण्याची इच्छा निर्माण होते, विशेषतः महिलांमध्ये मासिक पाळीपूर्वी.

ऊर्जेतील चढउतार

कधी खूप उत्साह, तर कधी प्रचंड थकवा — हे साखरेमुळे रक्तातील ग्लुकोज असंतुलनाचे लक्षण असू शकते.

आतड्यांचे आरोग्य बिघडणे

साखरेमुळे आतड्यांतील चांगले बॅक्टेरिया मरतात आणि वाईट बॅक्टेरिया वाढतात, ज्यामुळे पचन, त्वचा आणि प्रतिकारशक्तीवर परिणाम होतो.

