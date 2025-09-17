टूथब्रशचा शोध कोणी आणि कसा लावला? 

सकाळ डिजिटल टीम

आपण रोज जो टूथब्रश वापरतो याचा शोध कोणी आणि कसा लावला तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या काय आहे टूथब्रशचा इतिहाय.

विल्यम ॲडिस

विल्यम ॲडिस हे इंग्लंडमधील एक उद्योजक होते. त्यांना १७७० च्या दशकात एका दंगलीत भाग घेतल्यामुळे तुरुंगात जावे लागले.

शोधाची प्रेरणा

तुरुंगात असताना त्यांनी निरीक्षण केले की लोक त्यांचे दात स्वच्छ करण्यासाठी कापडाचा तुकडा मिठात बुडवून घासतात, जी एक जुनी आणि अस्वच्छ पद्धत होती.

पहिली निर्मिती

विल्यम ॲडिस यांना एक सोपी आणि अधिक प्रभावी पद्धत शोधण्याची कल्पना सुचली. त्यांनी जेवणानंतर उरलेल्या हाडाचा तुकडा घेतला. त्यांनी त्या हाडाच्या तुकड्याला छिद्र पाडले आणि तुरुंगातील रक्षकाकडून काही प्राण्याचे केस (बहुधा डुक्कराचे केस) मागवून घेतले.

ब्रशची निर्मिती

त्यांनी त्या केसांचे लहान लहान झुबके तयार करून छिद्रांमध्ये दोऱ्याच्या साहाय्याने घट्ट बसवले. अशा प्रकारे पहिला आधुनिक टूथब्रश तयार झाला.

व्यावसायिक दृष्टीकोन

तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी ही कल्पना व्यावसायिक पातळीवर आणण्याचे ठरवले. त्यांना खात्री होती की हे उत्पादन लोकांना खूप उपयोगी पडेल.

कंपनीची स्थापना

त्यांनी 'ॲडिस टूथब्रश' (Addis Toothbrush) नावाची कंपनी स्थापन केली आणि मोठ्या प्रमाणावर टूथब्रशचे उत्पादन सुरू केले. त्यांचा शोध अत्यंत लोकप्रिय झाला आणि त्यांची कंपनी खूप यशस्वी झाली. लवकरच, हा ब्रँड जगभरात ओळखला जाऊ लागला.

नायलॉन ब्रिस्टल्स

सुरुवातीच्या काळात नैसर्गिक प्राण्याच्या केसांचा वापर होत असे, परंतु १९३८ मध्ये ड्युपॉन्ट कंपनीने नायलॉनचा शोध लावल्यावर टूथब्रशमध्ये नायलॉन ब्रिस्टल्सचा वापर सुरू झाला, ज्यामुळे ते अधिक टिकाऊ आणि स्वच्छ झाले.

वारसा

विल्यम ॲडिस यांनी लावलेल्या या शोधाने तोंडाच्या स्वच्छतेच्या सवयींमध्ये मोठी क्रांती घडवून आणली. आज आपण जो टूथब्रश वापरतो, त्याचा पाया विल्यम ॲडिस यांनी घातला.

