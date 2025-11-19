जगभरात चर्चा! ‘या’ 10 देशांत पुरुषांचं प्रमाण प्रचंड, पण विवाहासाठी मुलीच नाहीत

पुजा बोनकिले
जगातील बहुतेक देशांमध्ये पुरुष आणि महिलांची लोकसंख्या संतुलित आहे. असे काही देश आहेत जिथे महिलांची लोकसंख्या कमी आणि पुरुषांची लोकसंख्या जास्त आहे.
जगातील इतर देशांच्या तुलनेत, कतारमध्ये पुरुषांची संख्या सर्वाधिक आहे, देशाच्या लोकसंख्येच्या ७१.५२ टक्के पुरुष आहेत. हे कामाच्या शोधात भारत आणि नेपाळमधून होणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांमुळे आहे.
युएईच्या एकूण लोकसंख्येपैकी पुरुषांची संख्या ६४.०१ टक्के आहे. कारण भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि फिलीपिन्समधील पुरुष चांगल्या पगारासाठी युएईमध्ये स्थलांतरित होतात.
मालदीवमध्ये ६२.१० टक्के पुरुष लोकसंख्या आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार दर १०० मुलींमागे १०८ मुले जन्माला येतात आणि २०२१ पर्यंत, मालदीवमधील १८२,६६६ प्रवासींपैकी अंदाजे ८९ टक्के पुरुष आहेत.
ओमानच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे ६२.०८ टक्के पुरुष आहेत. देशातील सुमारे २० टक्के पुरुष लोकसंख्येचे प्रमाण भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, इजिप्त आणि फिलीपिन्स सारख्या देशांमधून आहे.
या यादीत बहरीनचाही समावेश आहे. येथे पुरुषांची संख्या ६२.०८% आहे. हे कोणत्याही परंपरांमुळे नाही तर इतर देशांतील लोकांच्या स्थलांतरामुळे आहे. लोक कामाच्या शोधात या देशात आले आहेत.
कुवेतची लोकसंख्या ६१.१६ टक्के पुरुष आहे, ज्यामध्ये स्थलांतरित लोक देशाच्या लोकसंख्येच्या ६०% आहेत आणि त्यांच्या ७८% कामगारवर्ग स्थलांतरितांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.
आखाती देश असलेला सौदी अरेबिया या यादीत सातव्या क्रमांकावर आहे, जिथे पुरुषांची संख्या ६०.६१ टक्के आहे. त्यांच्या लोकसंख्येपैकी अंदाजे ४१.६ टक्के लोक इतर देशांमधून आले आहेत आणि अंदाजे ७६.५ टक्के पुरुष आहेत.
आफ्रिकेतील एक लहान बेट राष्ट्र असलेल्या सेशेल्समध्ये पुरुषांची संख्या ५५.१८ टक्के आहे. हे मुख्यत्वे काम आणि उच्च पगाराच्या शोधात येथे येणाऱ्या बाहेरील लोकांचा किंवा स्थलांतरितांचा ओघ यामुळे आहे.
पलाऊमध्ये पुरुषांची लोकसंख्या ५३.९० टक्के आहे आणि देशाच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे २८.१% लोक स्थलांतरित आहेत. या देशातील सरासरी दरडोई उत्पन्न फिलीपिन्सच्या दुप्पट आहे, त्यामुळे या देशात स्थलांतरितांची संख्याही लक्षणीय आहे.
भूतानमध्ये पुरुषांची संख्या अंदाजे 53.50% आहे. लोकसंख्येच्या 7% लोक स्थलांतरित आहेत. बाळंतपण आणि स्थलांतराच्या बाबतीत पुरुष आणि महिला लिंग गुणोत्तरांमधील असमतोल यासारख्या आव्हानांना देश तोंड देत आहे.
