हिवाळ्यात पाणी कमी प्यायल्यास शरीरात कोणते बदल होतात?

पाण्याची कमतरता झाल्यावर त्वचा कोरडी, खवलेदार आणि निस्तेज दिसू लागते.
शरीरात पाण्याची पातळी कमी झाल्याने ओठ सतत फाटतात आणि दुखू लागतात.
पाणी कमी पिल्याने ऊर्जा कमी होते आणि दिवसभर अंगात जीव राहत नाही.
मेंदूकडे पुरेशी हायड्रेशन न पोहोचल्याने वारंवार डोकेदुखीची समस्या होते.
शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर न निघाल्याने मूत्राचा रंग पिवळा किंवा गडद पडतो.
पाणी कमी प्यायल्याने अपचन, गॅस, बद्धकोष्ठता यासारख्या समस्या वाढतात.
हिवाळ्यात पाणी न प्यायल्याने त्वचेची चमक कमी होते. तसेच अधिक वृद्ध दिसायला लागतो.
शरीरात पाणी कमी असल्याने रक्तदाबात अनियमितता दिसते.
हिवाळ्यात पुरेसे पाणी न प्यायल्याने रोगप्रतिकाशक्ती कमी होते. सर्दी खोकला लवकर होतो.
