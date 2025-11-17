हिवाळ्यात पाणी कमी प्यायल्यास शरीरात कोणते बदल होतात?

पुजा बोनकिले

त्वचा कोरडी पडणे

पाण्याची कमतरता झाल्यावर त्वचा कोरडी, खवलेदार आणि निस्तेज दिसू लागते.

ओठ फाटणे

शरीरात पाण्याची पातळी कमी झाल्याने ओठ सतत फाटतात आणि दुखू लागतात.

डिहायड्रेशनमुळे थकवा

पाणी कमी पिल्याने ऊर्जा कमी होते आणि दिवसभर अंगात जीव राहत नाही.

डोकेदुखी वाढणे

मेंदूकडे पुरेशी हायड्रेशन न पोहोचल्याने वारंवार डोकेदुखीची समस्या होते.

मूत्राचा रंग गडद होणे

शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर न निघाल्याने मूत्राचा रंग पिवळा किंवा गडद पडतो.

पचन मंदावणे

पाणी कमी प्यायल्याने अपचन, गॅस, बद्धकोष्ठता यासारख्या समस्या वाढतात.

त्वचेची लवचिकता कमी होणे

हिवाळ्यात पाणी न प्यायल्याने त्वचेची चमक कमी होते. तसेच अधिक वृद्ध दिसायला लागतो.

रक्तदाब चढ-उतार

शरीरात पाणी कमी असल्याने रक्तदाबात अनियमितता दिसते.

रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे

हिवाळ्यात पुरेसे पाणी न प्यायल्याने रोगप्रतिकाशक्ती कमी होते. सर्दी खोकला लवकर होतो.

