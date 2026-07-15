पावसाळ्यात इम्युनिटी आणि ताकद वाढवण्यासाठी खा 10 गोष्टी!

Vinod Dengale
मक्यामध्ये व्हिटॅमिन C, B तसेच अँटिऑक्सिडंट्स असतात. तसेच त्यातील फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
Corn
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आवळ्यात व्हिटॅमिन C मोठ्या प्रमाणात असते. रोगप्रतिकारशक्ती इम्युनिटी वाढविण्यासाठी आवळा फायद्याचा ठरतो.
Amla
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लसूण हा नैसर्गिकरीत्या जंतुनाशक आहे. यात ‘अॅलिसिन’ असते ज्यामुळे इम्युनिटी वाढते.
Garlic
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हळदीतील ‘कर्क्युमिन’ हा घटक दाह कमी करण्यास आणि शरारत रोगप्रतिकारकशक्ती मजबूत करण्यास मदत करते.
Turmeric
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पावसाळ्यात आले खाल्ल्याने पचन सुधारते, पोटातील त्रास कमी होतो आणि सर्दी-खोकल्यापासून संरक्षण मिळते.
Ginger
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कारल्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, जीवनसत्वे आणि जंतुनाशक गुणधर्म असतात. यामुळे यकृत स्वच्छ होते आणि पचनसंस्था निरोगी राहते.
Bitter Gourd
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संत्री, मोसंबी आणि लिंबू यांसारखी फळे व्हिटॅमिन C ने भरपूर असतात. यामुळे इम्युनिटी मजबूत होते आणि फायबर देखेळ मिळते.
Citrus Fruits
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मूग डाळीमध्ये प्रथिने, फोलेट, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम असते. त्यामुळे पावसाळ्यात पोट दुखत असल्यास डाळ खावी.
Moong Dal
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जांभळामध्ये व्हिटॅमिन C, लोह आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. हे इम्युनिटी वाढवण्यास तसेच रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.
Jamun
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पपईमध्ये ‘पपेन’ नावाचे पाचक एन्झाइम असते, जे अन्नाचे पचन सुलभ करते. तसेच व्हिटॅमिन C रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते.
Papaya
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