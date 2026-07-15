पावसाळ्यात इम्युनिटी आणि ताकद वाढवण्यासाठी खा 10 गोष्टी!

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1. भुट्टा/मका

मक्यामध्ये व्हिटॅमिन C, B तसेच अँटिऑक्सिडंट्स असतात. तसेच त्यातील फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते.

Corn

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2. आवळा

आवळ्यात व्हिटॅमिन C मोठ्या प्रमाणात असते. रोगप्रतिकारशक्ती इम्युनिटी वाढविण्यासाठी आवळा फायद्याचा ठरतो.

Amla

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3. लसूण

लसूण हा नैसर्गिकरीत्या जंतुनाशक आहे. यात ‘अॅलिसिन’ असते ज्यामुळे इम्युनिटी वाढते.

Garlic

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4. हळद

हळदीतील ‘कर्क्युमिन’ हा घटक दाह कमी करण्यास आणि शरारत रोगप्रतिकारकशक्ती मजबूत करण्यास मदत करते.

Turmeric

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5. आले

पावसाळ्यात आले खाल्ल्याने पचन सुधारते, पोटातील त्रास कमी होतो आणि सर्दी-खोकल्यापासून संरक्षण मिळते.

Ginger

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6. कारलं

कारल्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, जीवनसत्वे आणि जंतुनाशक गुणधर्म असतात. यामुळे यकृत स्वच्छ होते आणि पचनसंस्था निरोगी राहते.

Bitter Gourd

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7. सिट्रस फळे

संत्री, मोसंबी आणि लिंबू यांसारखी फळे व्हिटॅमिन C ने भरपूर असतात. यामुळे इम्युनिटी मजबूत होते आणि फायबर देखेळ मिळते.

Citrus Fruits

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8. मूग डाळ

मूग डाळीमध्ये प्रथिने, फोलेट, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम असते. त्यामुळे पावसाळ्यात पोट दुखत असल्यास डाळ खावी.

Moong Dal

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9. जांभूळ

जांभळामध्ये व्हिटॅमिन C, लोह आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. हे इम्युनिटी वाढवण्यास तसेच रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.

Jamun 

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10. पपई

पपईमध्ये ‘पपेन’ नावाचे पाचक एन्झाइम असते, जे अन्नाचे पचन सुलभ करते. तसेच व्हिटॅमिन C रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते.

Papaya

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