Top 10 Happiest Cities in Asia 2025 : आशियातील 2025 मधील 'टॉप-10' सर्वाधिक आनंदी शहरं!

Mayur Ratnaparkhe

मुंबई -

भारताची आर्थिक राजधानी आणि स्वप्ननगरी मुंबई, तिच्या उत्साही लोकजीवन आणि विविध संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध आहे.

बीजिंग-

इतिहास, आधुनिकता आणि संस्कृतीचा मिलाफ असलेलं बीजिंग शहर चीनचं अभिमानस्थान आहे.

शांघाय -

उंच इमारती, रात्रीची झगमग आणि आधुनिक जीवनशैलीमुळे चीनमधील शांघाय शहराने या यादीत स्थान मिळवले आहे.

चियांग माई -

थायलंडचं सांस्कृतिक केंद्र, शांत निसर्ग आणि सुखी जीवन असणारं चियांग माई हे देखील ‘हॅपी प्लेस’ आहे.

हनोई -

इतिहास आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम असलेलं व्हिएतनाममधील शहर हनोई हॅपी सिटीत आहे.

जकार्ता -

समृद्ध संस्कृती, आदरातिथ्य आणि प्रेमळ लोक असणाऱ्या इंडोनेशियातील जकार्ताने आनंदाचा नवीन अर्थ दिला आहे.

हाँगकाँग -

विकास, स्वच्छता आणि जीवनशैलीत जागतिक दर्जाचं शहर म्हणून हाँगकाँग कायम आहे.

बँकॉक -

थायलंडची राजधानी बँकॉक आधुनिकता आणि परंपरेचा संगम आहे.

सिंगापूर -

शिस्त, स्वच्छता आणि जागतिक दर्जाचं जीवनमानामुळे सिंगापूर नेहमीच ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ मध्ये अग्रणी.

सियोल -

तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि कलाकृतींनी नटलेलं दक्षिण कोरियामधील सियोल शहर तरुणाईचं आकर्षणस्था आहे.

