Top Run Scorers 2025 : २०२५ मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे टॉप -10 फलंदाज; भारताचा शुभमन गिल अव्वल

Mayur Ratnaparkhe
भारताचा कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार शुभमन गिल या वर्षी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. ४९ च्या सरासरीने १,७६४ धावा केल्या.
वेस्ट इंडिजचा यष्टीरक्षक, फलंदाज शाई होपने २०२५ मध्ये ४२ सामन्यांमध्ये १,७६० धावा केल्या.
इंग्लंडचा दिग्गज फलंदाज जो रूट या वर्षी फक्त २४ सामने खेळला. तथापि, या काळात रूटने १५९८ धावा केल्या.
झिम्बाब्वेचा युवा फलंदाज ब्रायन बेनेटने २०२५ मध्ये १५८५ धावा केल्या.
पाकिस्तानच्या सलमान अली आघाने २०२५ वर्षांत १५६९ धावा केल्या. २ शतके आणि ९ अर्धशतके केली.
ऑस्ट्रियाचा करणबीर सिंगचाही यादीत समावेश आहे. त्याने १४८८ धावा केल्या. दोन शतके आणि १३ अर्धशतके केली.
इंग्लंडच्या हॅरी ब्रूकने या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १४६८ धावा केल्या. ३ शतके आणि ७ अर्धशतके केली.
इंग्लंडचा सलामीवीर बेन डकेटने या वर्षी ३२ सामन्यांमध्ये १४४८ धावा केल्या.
श्रीलंकेचा स्फोटक सलामीवीर पथुम निस्सांका २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ३४ सामने खेळला, त्याने १,४१४ धावा केल्या.
न्यूझीलंडच्या रचिन रवींद्रने २०२५ मध्ये एकूण ३२ सामने खेळले आणि सर्व फॉरमॅटमध्ये मिळून १,३८२ धावा केल्या.
Party Hangover
esakal