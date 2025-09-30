इंद्रधनुष्याला लाजवतील असे सर्वाधिक आकर्षक आणि रगेबिरंगी साप तुम्ही पाहिले का?

सकाळ डिजिटल टीम
सर्वाधिक आकर्षक आणि रगेबिरंगी दिसणारे साप तुम्ही कधी पाहिले आहेत का? कोणते आहेत हे साप आणि कुठे आढळतात जाणून घ्या.
या सापाच्या खवल्यांवर (scales) सूक्ष्म रचना असते, ज्यामुळे जेव्हा प्रकाशाचा किरण त्यावर पडतो, तेव्हा तो इंद्रधनुष्याप्रमाणे सात रंगांमध्ये चमकतो (Iridescence). हा नैसर्गिक रंग परावर्तन (light refraction) करण्याचा एक अद्भुत प्रकार आहे.
हा साप तेजस्वी पाचू (Emerald) हिरव्या रंगासाठी प्रसिद्ध आहे आणि तो न्यू गिनी व ऑस्ट्रेलियाच्या वर्षावनात (rainforests) आढळतो. लहान असताना हे साप पिवळे, लाल किंवा तपकिरी रंगाचे असतात आणि मोठे झाल्यावर त्यांचा रंग हिरवा होतो.
हा साप त्याच्या अत्यंत आकर्षक रंगांमुळे ओळखला जातो. त्याचे शरीर गडद निळ्या रंगाचे आणि डोके व शेपटीचा भाग चमकदार लाल (कोरल-रेड) असतो. हा अत्यंत विषारी साप आहे, आणि त्याचे रंग धोक्याचा इशारा देतात.
दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये आढळणाऱ्या या सापाच्या त्वचेला नैसर्गिकरित्या उच्च चकाकी (Glossy and Iridescent) असते. प्रकाशात तो अक्षरशः तेलावर पडलेल्या रंगाप्रमाणे किंवा इंद्रधनुष्याप्रमाणे चमकतो.
या सापाला 'अमेरिकेचे जिवंत रत्न' (America's living jewel) म्हणतात. याच्या अंगावर निळ्या-हिरव्या, लाल-केशरी आणि काळ्या रंगाचे पट्टे असतात. दुर्दैवाने हा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.
हा साप त्याच्या विशिष्ट लाल, पिवळ्या (किंवा पांढऱ्या) आणि काळ्या रंगांच्या पट्ट्यांच्या क्रमामुळे ओळखला जातो. या सापाचे तेजस्वी रंग 'विषारी असल्याचा' स्पष्ट इशारा (warning coloration) देतात.
हे साप अनेकदा कोरल स्नेकसारखे दिसतात, पण ते विषारी नसतात (Non-venomous). त्यांची लाल, काळी आणि पिवळी/पांढरी नक्षी 'रंगीत मिमिक्री' (Batesian Mimicry) म्हणून ओळखली जाते, ज्यामुळे शिकारी त्यांना विषारी समजून दूर राहतात.
हा साप प्रामुख्याने काळसर रंगाचा असून त्यावर हिरवे, पिवळे आणि लाल रंगाचे गोलाकार ठिपके किंवा नक्षी असते. तो हवेत 'ग्लाईड' (Glide) करू शकतो, ज्यामुळे तो झाडांमध्ये सहज वावरतो.
