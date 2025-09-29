दिसायला अगदी उंदीर! पण हा आहे जगातील सर्वात छोटा प्राणी!

Anushka Tapshalkar
श्रू (Shrew) हा पृथ्वीवरील सर्वात लहान सस्तन प्राणी म्हणून ओळखला जातो.
Etruscan Shrew - World's Smallest Animal
श्रूचे वजन साधारणपणे फक्त ०.१२ ते ०.२ औंस असते. म्हणजेच एका पैशापेक्षाही कमी!
हे छोटे जीव आशिया, युरोप, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेत सापडतात.
श्रू आपल्या अत्यंत जलद आणि अनपेक्षित हालचालींमुळे शिकाऱ्यांपासून सहजपणे वाचतो.
आश्चर्यकारक बाब म्हणजे अनेक श्रू प्रजाती विषारी असतात.
श्रू आपल्या विषारी लाळेमुळे उंदीर, विंचू आणि काहीवेळा सापालाही हरवू शकतो.
श्रू हा आकाराने लहान असला तरी निसर्गातील संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो.
