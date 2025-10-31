Top 10 South Movies in Hindi Market : हिंदी मार्केटमध्ये सर्वाधिक कमाई करणारे टॉप-10 दाक्षिणात्य चित्रपट कोणते?

Mayur Ratnaparkhe

पुष्पा २: द रुल -

साउथचा सुपरस्टार असणाऱ्या अल्लू अर्जूनच्या पुष्पा २: द रुल या चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तब्बल ८३० कोटी होतं.

बाहुबली २ -

मेगास्टार प्रभास आणि अनुष्का शेट्टी यांच्या बाहुबली-२ या चित्रपटाचे बॉक्सऑफिस कलेक्शन ५१२ कोटी रुपये होते.

केजीएफ चॅप्टर - २

सुपरस्टार यश याचा केजीएफ चॅप्टर -२ चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ४३४ कोटी होते.

कल्की २८९८ एडी -

अमिताभ बच्चन, प्रभास, दिपिका पादुकोन या दिग्गज कलावंतांचा कल्की २८९८ एडी या चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन २९४ कोटी होते.

आरआरआर -

आरआरआर या हीट ठरलेल्या चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन २७४ कोटी होतं.

कांतारा -

कांतारा चॅप्टर १ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन १२.६४ कोटी (कमाई अजूनही सुरू आहे)

'2.0' चित्रपटाचाही जलवा -

मेगास्टार रजनीका आणि बॉलिवूडस्टार अक्षय कुमार या जोडीच्या '2.0' या चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन १८९ कोटी होते.

महावतार नरसिंह -

महावतार नरसिंह या चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन १८२ कोटी होतं.

सलार -

प्रभासची प्रमुख भूमिका असणाऱ्या सलार या चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन १५४ कोटी होतं.

साहो -

प्रभास प्रमुख भूमिकेत असलेल्या साहो या चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन १४३ कोटी होतं.

Next : मासिक पाळीत लोणचं खावं की नाही?

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

येथे पाहा