झिम्बाब्वेचा फलंदाज टॉपर! २०२४ नंतर T20I मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे १० फलंदाज; एकही भारतीय नाही

Swadesh Ghanekar

२०२४ नंतरची आकडेवारी

पूर्ण सदस्य असलेल्या देशांमध्ये २०२४ नंतर ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक धावा करणाऱ्या अव्वल १० फलंदाजांत एकही भारतीय नाही.

बीजे बेनेट्ट

झिम्बाब्वेच्या फलंदाजाने ३२ सामन्यांत ८५८ धावा केल्या आहेत.

BJ Bennett (

पथूम निसंका

श्रीलंकेच्या फलंदाजने २४ सामन्यांत ८११ धावा केल्या आहेत

Pathum Nissanka

कुसल मेंडिस

श्रीलंकेचा फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि त्याने २७ सामन्यांत ७७५ धावा केल्या.

Kusal Mendis

जॉस बटलर

इंग्लंडच्या माजी कर्णधाराने २३ सामन्यांत ७७३ धावा करून चौथे स्थान पटकावले आहे

Jos Buttler

सिकंदर रझा

झिम्बाब्वेच्या कर्णधारने ३२ सामन्यांत ७४१ धावा करून बाबर आझमला मागे टाकले आहे

Sikandar Raza

बाबर आझम

पाकिस्तानच्या फलंदाजाला २४ सामन्यांत ७३८ धावा करता आल्या आहेत

Babar Azam

तंझिद हसन

बांगलादेशच्या फलंदाजाच्या नावावर ३१ सामन्यांत ७३८ धावा आहेत

Tanzid Hasan

लिटन दास

बांगलादेशचा माजी कर्णधार ३६ सामन्यांत ७२६ धावांसह आठव्या क्रमांकावर आहे

Litton Das

तोवहिद हृदोय

बांगलादेशचा फलंदाज ७१८ धावांसह नवव्या क्रमांकावर आहे.

Towhid Hridoy

शे होप

वेस्ट इंडिजच्या आक्रमक फलंदाजाने २५ सामन्यांत ७१७ धावा करून दहावा क्रमांक पटकावला आहे.

Shai Hope

