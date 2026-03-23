धुरंधर 2 चित्रपटाबद्दलच्या 'या' 10 सिक्रेट गोष्टी 90% लोकांना नाहीत माहिती..

Saisimran Ghashi
Dhurandhar: The Revenge ही एक रोमांचक स्पाय ॲक्शन थ्रिलर फिल्म आहे जी RAW एजंटच्या बदल्याच्या आणि देशभक्तीच्या थीमवर आधारित आहे.
रणवीर सिंग यांनी Jaskirat Singh Rangi या undercover RAW एजंटची भूमिका साकारली आहे, ज्यात त्यांचा इंटेंस आणि एनर्जेटिक परफॉर्मन्स दिसतो.
आदित्य धर यांनी लिखाण, दिग्दर्शन आणि निर्मिती केली आहे, ज्यामुळे फिल्मला स्टाइलिश ॲक्शन आणि ड्रामा मिळाला आहे.
पहिल्या भागात गँगस्टर Rehman Dakait (अक्षय खन्ना) चा खात्मा केल्यानंतर, Jaskirat पाकिस्तानच्या Lyari underworld मध्ये खोलवर घुसतो आणि 26/11 हल्ल्यांचा बदला घेण्यासाठी terrorist networks तोडण्याचा प्रयत्न करतो.
R. Madhavan यांनी Ajay Sanyalची भूमिका साकारली आहे, जी Ajit Doval यांच्यावर आधारित आहे आणि ते Jaskirat ला मार्गदर्शन करतात.
संजय दत्त (एसपी चौधरी असलम), अर्जुन रामपाल (मेजर इक्बाल), सारा अर्जुन (यालिना जमाली), गौरव गेरा आणि सौम्या टंडन यांच्यासह मजबूत कास्ट आहे.
ही ३ तास ४९ मिनिटांची लांब फिल्म आहे, जी intense ॲक्शन आणि इमोशनल डेप्थसह भरलेली आहे.
फिल्म १९ मार्चला थिएटर्समध्ये रिलीज झाली आणि बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरली, ज्यात पहिल्या भागासारखीच यश मिळाले.
JioHotstar वर OTT राइट्स १५० कोटींना विकले गेले असून मे २०२६ किंवा जूनच्या आसपास स्ट्रीमिंग अपेक्षित आहे (अधिकृत घोषणा प्रलंबित).
बदला, देशभक्ती, espionage आणि undercover ऑपरेशन्सच्या आव्हानांवर केंद्रित ही फिल्म Aditya Dhar च्या दृष्टिकोनातून modern आणि edgy टोनसह patriotism दाखवते.
iran israel war price hike india april 2026
