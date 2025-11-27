सकाळी 'हे' 3 पेय प्यायल्यास रक्तदाब राहतो नियंत्रणात

Puja Bonkile
तुमचे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यासाठी व्यायाम करणे महत्त्वाचे असले तरी, संतुलित आहाराचे पालन करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
औषधांव्यतिरिक्त, काही नैसर्गिक पेये देखील रक्तदाब कमी करू शकतात.
जर तुम्ही ते नियमितपणे सेवन केले तर रक्तदाब नियंत्रणात राहू शकते.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की हे औषधांचा पर्याय नाहीत आणि ते फक्त एक अतिरिक्त फायदा म्हणून घेतले पाहिजेत.
बीटरूटच्या रसातील आहारातील नायट्रेट्स शरीर प्रक्रिया करते तेव्हा नायट्रिक ऑक्साईडमध्ये रूपांतरित होतात. शरीर नायट्रिक ऑक्साईड तयार करते ज्यामुळे रक्तवाहिन्या आरामशीर आणि विस्तारित होतात, रक्त परिसंचरण सुधारते आणि रक्तदाब पातळी कमी होते.
beetroot juice
जास्वदाच्या चहामधील बायोएक्टिव्ह संयुगे, रक्तदाबाच्या औषधांसारखेच नैसर्गिक एसीई इनहिबिटर म्हणून काम करतात.
Hibiscus Flower Tea
मीठ न घातलेल्या टोमॅटोच्या रसातील हृदयाला निरोगी ठेवणारे लाइकोपीन आणि पोटॅशियम हे संयुगे रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्यास मदत करतात.