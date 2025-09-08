पचन सुधारण्यासाठी कोणते ४ पदार्थ काय खावे?

पुजा बोनकिले

पोटाचे आरोग्य

पोटाचे आरोग्य निरोगी असेल तर अनेक आजार दूर राहतात.

पोटाच्या समस्या

अनेक लोकांना पोटाच्या समस्या असतात.

पचन सुलभ

अशावेळी कोणते पदार्थ खावे ज्यामुळे पचन सुलभ राहते.

दही

दही खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तसेच यामध्ये असलेले घटक पोटाचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

लोणच

लोणच जेवणाची चव वाढवते. त्याचप्रमाणे पोटाचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यास मदत करते.

सोयाबीन

सोयाबीनचे सेवन केल्याने पोटाचे आयचे निरोगी राहते.

किम

किमची हा एक कोरियन पदार्थ असला तरी, के-पॉप आणि बीटीएसची लोकप्रियता ज्या पद्धतीने वाढली आहे. किमची हा एक आंबवलेला पदार्थ आहे, जो सहसा कोबी आणि मुळा आणि लसूण, आले आणि मिरची मसाल्यापासून बनवला जातो. 

