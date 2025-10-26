वनडेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सर्वाधिक शतके करणारे टॉप-५ क्रिकेटर

भारताचा ऑस्ट्रेलियावर विजय

२५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारतीय संघाने सिडनीत झालेल्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

रोहित शर्माचे शतक

या सामन्यात रोहित शर्माने १२५ चेंडूत १२१ धावांची नाबाद खेळी केली.

९ वे शतक

रोहित शर्माचे हे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचे वनडेतील ४९ सामन्यांमधील ९ वे शतक आहे.

सचिन तेंडुलकरची बरोबरी

त्यामुळे रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडेत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर असलेल्या सचिन तेंडुलकरची बरोबरी केली आहे.

सचिन तेंडुलकर

सचिन तेंडुलकरनेही ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ७१ वनडे सामन्यांमध्ये खेळताना ९ शतके केली आहेत.

विराट कोहली

या यादीत रोहित आणि सचिनच्या पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर विराट कोहली आहे, त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५३ वनडेत ८ शतके केली आहेत.

देसमंड हाईन्स

चौथ्या क्रमांकावर वेस्ट इंडिजचे दिग्गज देसमंड हाईन्स असून त्यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्द ६४ वनडे सामन्यांत ६ शतके केली आहेत.

फाफ डू प्लेसिस

पाचव्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिकेचा फाफ डू प्लेसिस असून त्याने २२ वनडेत ५ शतके केली आहेत.

वनडेत शतक करणार सर्वात वयस्कर भारतीय खेळाडू

