वनडेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सर्वाधिक शतके करणारे टॉप-५ क्रिकेटर

२५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारतीय संघाने सिडनीत झालेल्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ९ विकेट्सने विजय मिळवला.
या सामन्यात रोहित शर्माने १२५ चेंडूत १२१ धावांची नाबाद खेळी केली.
रोहित शर्माचे हे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचे वनडेतील ४९ सामन्यांमधील ९ वे शतक आहे.
त्यामुळे रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडेत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर असलेल्या सचिन तेंडुलकरची बरोबरी केली आहे.
सचिन तेंडुलकरनेही ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ७१ वनडे सामन्यांमध्ये खेळताना ९ शतके केली आहेत.
या यादीत रोहित आणि सचिनच्या पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर विराट कोहली आहे, त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५३ वनडेत ८ शतके केली आहेत.
चौथ्या क्रमांकावर वेस्ट इंडिजचे दिग्गज देसमंड हाईन्स असून त्यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्द ६४ वनडे सामन्यांत ६ शतके केली आहेत.
पाचव्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिकेचा फाफ डू प्लेसिस असून त्याने २२ वनडेत ५ शतके केली आहेत.
