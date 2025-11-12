'या' 5 ब्रायडल नेल आर्ट डिझाईन्सने लग्नात हातांना द्या ट्रेंडी लूक

पुजा बोनकिले
लग्नाचा दिवस हा प्रत्येक मुलीसाठी खास असतो.
या दिवशी ड्रेस, हेअरस्टाइलसह नेल आर्टवर देखील मुली भर देतात.
तुम्हीला बॉलिवूड सेलेब स्टाइल नेल आर्ट हवा असेल तर पुढील फोटो पाहून प्रेरणा घेऊ शकता.
तुम्ही लग्नाच्या दिवशी हातांचे सौदंर्य वाढवण्यासाठी हा ट्रेंडी लूक फॉलो करू शकता.
अनेकांना ग्लिटर नेल आर्ट आवडतात. तुम्ही फोटोत दाखवल्याप्रमाणे नेल आर्ट करू शकता.
लग्नाच्या दिवशी तुम्हाला फुलांची प्रिंट असलेल्या ड्रेसवर मॅच असे नेल अर्ट हवे असेल तर फुलांचा नेल आर्ट करू शकता.
तुम्हाला रोमँटिक नेल आर्ट हवा असेल तर रोमँटिक लेस पॅटर्न नेल आर्ट नक्की ट्राय करू शकता.
तुम्हाला नखांना काही खास लूक द्यायचा असेल तर वैयक्तिकृत नेल आर्ट करू शकता. सर्वजण कौतुक करतील.
Milk Allergy Symptoms
Sakal