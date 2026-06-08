सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या 5 CNG कार; किंमत ७ लाखांपेक्षा कमी

सकाळ डिजिटल टीम
इंधनासह आता गाड्यांच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. जर तुम्ही परवडणाऱ्या कारच्या शोधात असाल तर तुमच्याकडे ५ पर्याय आहेत.Esakal
CNG Cars
Esakal
भारतीय बाजारात ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत एक किलो सीएनजीमध्ये ३४ किलोमीटरपर्यंत धावणाऱ्या कार उपलब्ध आहेत.
CNG Cars
Esakal
मारुती सुझुकीच्या कारमध्ये १.० लीटरचं नॅचरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन असून सीएनजीवर मायलेज ३४.४ किमी प्रति किलो आहे. तर किंमत ६ लाख ८७ हजार पर्यंत आहे.
CNG Cars
Esakal
मारुती सुझुकीच्या वॅगन आरच्या सीएनजी किट हॅचबॅक LXi व्हेरिअंटची किंमत ६.७५ लाख इतकी आहे. तर मायलेज ३४.०५ किमी प्रती किलो इतकं आहे.
CNG Cars
Esakal
मारुतीची सर्वात स्वस्त कार अलेल्या एस प्रेसोची किंमत ५ लाख ३५ हजार इतकी आहे. तर याचं मायलेज ३२.७३ किमी प्रति किलो आहे.
CNG Cars
Esakal
मारुतीच्याच अल्टो K10चं मायलेज ३३.८५ किमी प्रति किलो इतकं आहे. या गाडीच्या सीएनजी कीटच्या व्हेरिअंटची किंमत ५ लाख ५९ हजार रुपये आहे.
CNG Cars
Esakal
टाटाची टिएगो ही अशी सीएनजी कार होती ज्यात अॅटोमॅटिक गिअरबॉक्स होता. या गाडीचं मायलेज २६ ते २८ किमी प्रति किलो आहे. तर किंमत ६ लाख ६८ हजार रुपयांपासून सुरू होते.
CNG Cars
Esakal
सीएनजीवर चालणाऱ्या इतरही काही गाड्या असून त्यांच्या किंमती ७ लाखांपेक्षा जास्त आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत सीएनजी गाड्यांना मायलेज जास्त मिळते.
CNG Cars
Esakal