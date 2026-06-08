पावसाळ्यापूर्वी कारमध्ये या 7 गोष्टी नक्की करा; नाहीतर होऊ शकतं मोठं नुकसान

Vinod Dengale
जून महिना सुरू झाला असून आता लवकरच पाऊस सुरू होईल. त्यामुळे पावसाळ्यात वाहन सुरक्षित चालाव यासाठी या गोष्टी नक्की करा.
पावसाळ्यात गाडीच्या टायरची पकड खूप महत्त्वाची असते त्यामुळे जास्त घासलेले किंवा ग्रिप कमी झालेले टायर बदला.
पावसाळ्यात वायपर आणि लाइट्सचा वापर जास्त होतो. तसेच पाण्यामुळे शॉर्ट सर्किटचा धोका असतो त्यामुळे बॅटरी आणि वायरिंग नक्की चेक करा
पावसाळ्यात ओल्या रस्त्यांवर ब्रेक महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे आवाज येत असेल किंवा खाली पडत असेल तर लगेच नीट करा.
गाडीचे वायपर डाग सोडत किंवा आवाज करत असतील तर बदला. तसेच वॉशर फ्लूइड भरून ठेवा, जेणेकरून पावसात व्हिजिबिलिटी चांगली राहील.
पावसाळ्यात हेडलाइट्स, टेललाइट्स, इंडिटकेटर आणि फॉग लाइट्स खुप गरजेचे असतात. यामुळे सर्व लाइट्स योग्य पद्धतीने काम करत आहेत की नाही हे चेक करा.
सनरूफ, दरवाजे आणि खिडक्यांच्या रबर सील्सची तपासणी करा. लिकेज असल्यास पावसाचं पाणी केबिनमध्ये जाऊन इंटिरिअर आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचं नुकसान होऊ शकतं.
मान्सुन सुरू होण्यापूर्वी कारची पूर्ण सर्व्हिस करणँ गरजेचं आहे. ज्यामुळे मोठा काही प्रॉब्लम असेल तर तो लगेच लक्षात येतो.
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