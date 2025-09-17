भारतातील टॉप 5 हनिमून डेस्टिनेशन!

Aarti Badade

भारताचे टॉप ५ हनिमून डेस्टिनेशन!

गोवा, मनाली, अंडमान-निकोबार, केरल आणि शिमला – नवविवाहितांसाठी सर्वोत्तम ठिकाणे!

गोवा – समुद्रकिनाऱ्यांचे आकर्षण

गोवा हे हनिमूनसाठी सर्वात लोकप्रिय ठिकाण.
सुंदर बीच, जलक्रीडा आणि उत्साही नाईटलाईफची मजा!

गोव्यातील खास अनुभव

स्कूबा डायव्हिंग, स्नॉर्कलिंग आणि रोमँटिक बीच वॉक – तुमच्या हनिमूनला अविस्मरणीय बनवणारे क्षण!

मनाली – बर्फाच्छादित पर्वतांचे स्वर्ग

हिमाचल प्रदेशातील मनाली निसर्गरम्य दृश्यांसाठी ओळखले जाते.
बर्फाच्छादित पर्वत आणि थंड हवामान प्रेमींसाठी परिपूर्ण!

मनालीतील खास अनुभव

सोलंग व्हॅलीत स्कीइंग, पॅराग्लायडिंग आणि बर्फाचे साहसी खेळ – रोमांच आणि रोमँसची सांगड!

अंडमान-निकोबार – निसर्गाचा समुद्री ठेवा

निळाशार समुद्र, पांढरे वाळूतले किनारे आणि हिरवीगार जंगले.
शांत वातावरणात रोमँटिक क्षण घालवण्यासाठी परफेक्ट!

केरल – ईश्वराचा स्वतःचा देश

बॅकवॉटर, चहाचे मळे आणि हाऊसबोट सफर.
हनिमूनला देणारा शांत आणि स्वर्गीय अनुभव!

शिमला – रोमँटिक हिल स्टेशन

औपनिवेशिक आकर्षण, थंड हवामान आणि बर्फवृष्टी.
मॉल रोडवर फिरण्याचा आणि रोमँटिक वातावरणाचा अनोखा अनुभव!

