परफ्यूमच्या बॉटलवरील EDT, EDP, EDC म्हणजे नक्की काय?

Aarti Badade

परफ्यूम बॉटल

"परफ्यूमच्या बाटलीवर लिहिलेलं EDT, EDP, EDC म्हणजे नेमकं काय?" सुगंधाच्या प्रकारावर आणि टिकण्याच्या वेळेवर आधारित ही चिन्हं असतात.

EDC (Eau de Cologne)

२-५% सुगंधी तेल,खूप हलका सुगंध,२-३ तास टिकतो.

EDT (Eau de Toilette)

५-१५% सुगंधी तेल
हलका आणि रोजच्या वापरासाठी योग्य
४-७ तास टिकतो

EDP (Eau de Parfum)

१५-२०% सुगंधी तेल
तीव्र सुगंध
८ तासांहून अधिक टिकतो

थोडक्यात तुलना

EDC → हलका आणि ताजेतवाना सुगंध

EDT → रोजच्या वापरासाठी योग्य

EDP → खास प्रसंगांसाठी उत्तम

कधी काय वापरायचं?

ऑफिस, कॉलेज → EDT

पार्टी, खास प्रसंग → EDP

हलका, साधा लुक → EDC

परफ्यूम

आता पुढच्या वेळी परफ्यूम घेताना बाटलीवरचं EDC, EDT, EDP नीट पाहा आणि योग्य परफ्यूम निवडा!

