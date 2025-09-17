परफ्यूमच्या बॉटलवरील EDT, EDP, EDC म्हणजे नक्की काय?

Aarti Badade
"परफ्यूमच्या बाटलीवर लिहिलेलं EDT, EDP, EDC म्हणजे नेमकं काय?" सुगंधाच्या प्रकारावर आणि टिकण्याच्या वेळेवर आधारित ही चिन्हं असतात.
Perfume bottle EDT,EDP, EDC meaning
Sakal
२-५% सुगंधी तेल,खूप हलका सुगंध,२-३ तास टिकतो.
Perfume bottle EDT,EDP, EDC meaning
Sakal
५-१५% सुगंधी तेल
हलका आणि रोजच्या वापरासाठी योग्य
४-७ तास टिकतो
Perfume bottle EDT,EDP, EDC meaning
Sakal
१५-२०% सुगंधी तेल
तीव्र सुगंध
८ तासांहून अधिक टिकतो
Perfume bottle EDT,EDP, EDC meaning
Sakal
EDC → हलका आणि ताजेतवाना सुगंध
EDT → रोजच्या वापरासाठी योग्य
EDP → खास प्रसंगांसाठी उत्तम
Perfume bottle EDT,EDP, EDC meaning
Sakal
ऑफिस, कॉलेज → EDT
पार्टी, खास प्रसंग → EDP
हलका, साधा लुक → EDC
Perfume bottle EDT,EDP, EDC meaning
Sakal
आता पुढच्या वेळी परफ्यूम घेताना बाटलीवरचं EDC, EDT, EDP नीट पाहा आणि योग्य परफ्यूम निवडा!
Perfume bottle EDT,EDP, EDC meaning
Sakal
water expiry
Sakal