केस लवकर पांढरे होत आहेत? ‘या’ ५ भारतीय औषधी वनस्पती ठरतील रामबाण उपाय

Anushka Tapshalkar

केस लवकर पांढरे पडतायत?

पहिली पांढरी लट दिसली की टेन्शन येणं साहजिक आहे. पण केमिकल डायऐवजी आयुर्वेदिक उपाय जास्त फायदेशीर ठरू शकतात.

Premature Grey Hair

आवळा

आवळा मेलॅनिन वाढवतो, केस मजबूत करतो आणि पांढरे होण्याची प्रक्रिया मंदावतो.

Amla

मेंदी

मेंदी केसांना नैसर्गिक रंग देतच नाही, तर केसांची क्युटिकल्स सील करून नुकसानही कमी करते.

Mehendi or Henna

कढीपत्त्याची पानं

कढीपत्त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स केसांचा रंग टिकवायला मदत करतात आणि स्काल्प निरोगी ठेवतात.

Curry Leaves

भृंगराज

भृंगराज तेल किंवा काढा केसांच्या मुळांना पोषण देतो, रंग टिकवतो आणि केस दाट व चमकदार करतो.

Bhringraj Oil and Kadha

ब्लॅक टी

ब्लॅक टीने केस धुतल्यास पांढरे केस झाकले जातात आणि केसांना नैसर्गिक गडद चमक मिळते.

Black Tea

नियमित काळजी

हर्बल उपाय नियमित करा, पौष्टिक आहार घ्या, ताण कमी ठेवा — पांढरे केस उशिरा येतीलच!

Regular Hair Care

