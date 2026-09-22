सर्वात लांबलचक नावं असणारे ५ क्रिकेटर कोणते?

Pranali Kodre
नाव हे कोणत्याही व्यक्तीची ओळख असते. पण अनेकदा काहींची नावं आगळी-वेगळी असतात.
Cricketers With the Longest Names
Sakal
क्रिकेटमध्येही असे काही खेळाडू आहेत, ज्यांची नाव बरीच लांबलचक आहेत. अशाच काही खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊ.
Cricketers With the Longest Names
Sakal
क्रिकेट जगतात सर्वात लांब नाव असलेल्या खेळाडूंपैकी एक म्हणजे श्रीलंकेचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज वेलेगेदरा. त्याचं नाव आहे 'उडा वालाववे माहीम बंदरलागे चणका असंगा वेलेगेदरा'.
UWMBCA Welegedara
Sakal
श्रीलंकेचा आणखी एक खेळाडू म्हणजे चामिंडा वास. त्याचं पूर्ण नाव आहे 'वारणाकुलसुर्या पाताबेंडीगे उशांत जोसेफ चामिंडा वास'.
Chaminda Vaas
Sakal
श्रीलंकेचा माजी मध्यमगती गोलंदाज चामिला गमागेने याचं पूर्ण नाव आहे, 'मातारांबा कानाताथा गमागे चामिला प्रेमनाथ लक्षिता'.
MKGCP Lakshita
Sakal
श्रीलंकेचाच रंगना हेराथ याचंही मोठं नाव आहे. त्याचं पूर्ण नाव आहे, 'हेरथ मुडियांसेलगे रंगना कीर्ती बंदरा हेरथ'.
HMRKB Herath
Sakal
श्रीलंकेचाच लक्षण संदाकन याचं पूर्ण नाव आहे, 'पथ्थमपरयूमा अराचागे डॉन लक्षण रंगीकू संदाकन'.
PADLR Sandakan
Sakal
Smriti Mandhana
Sakal