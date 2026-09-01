देशासाठी सर्वाधिक गोल करणारे ५ फुटबॉलपटू, भारतीय खेळाडूचाही समावेश

Pranali Kodre
अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू लिओनल मेस्सीने नुकतेच आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलममधून निवृत्तीची घोषणा केली.
Lionel Messi
Sakal
मेस्सीने अर्जेंटिनासाठी सर्वाधिक गोल केले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये सर्वाधिक गोल करणारा तो दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे.
Lionel Messi
Sakal
रोमेलू लुकाकू या फुटबॉलपटूने बेल्जियमसाठी ९३ गोल केले असून तो पाचव्या क्रमांकावर आहे.
Romelu Lukaku
Sakal
भारताचा महान फुटबॉलपटू सुनील छेत्रीने ९५ गोल केले असून तो या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
Sunil Chhetri
Sakal
इराणच्या अली देई याने १०९ गोल केले असून तो तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Ali Daei
Sakal
लिओनल मेस्सीने अर्जेंटिनासाठी १२५ गोल केले आहेत. तो या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Lionel Messi
Sakal
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने पोर्तुगालसाठी १४६ गोल गोल केले असून तो या यादीत अव्वल क्रमांकावर आहे.
Christiano Ronaldo
Sakal
Cricket’s Longest Test Match
Sakal