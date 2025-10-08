Top Test Bowlers 2025 : कसोटी क्रिकेटमध्ये 2025 वर्षांत सर्वाधिक विकेट्स घेणारे टॉप -7 गोलंदाज!

Mayur Ratnaparkhe

ब्लेसिंग मुजरबानी -

झिम्बॉम्बे संघाचा ब्लेसिंग मुजरबानी हा गोलंदाज ३६ विकेट्ससह या यादीत अव्वल स्थानावर आहे.

मोहम्मद सिराज -

या यादीत भारताचा एकमेव जलदगती गोलंदाज मोहम्मद सिराज ३४ विकेट्ससह दुसऱ्या स्थानावर आहे.

मिशेल स्टार्क -

या यादीत ऑस्ट्रेलियाचा मिशेल स्टार्क हा २९ विकेटसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.

नाथन लियोन -

ऑस्ट्रेलिया नाथन लियोन यांच्या रूपाने ऑस्ट्रेलियाचा आणखी एक गोलंदाज या यादीत आहे, त्याच्या नावावर 24 विकेट्स आहेत.

शमार जोसेफ -

या यादीत २२ विकेट्सह वेस्टइंडीजचा शमार जोसेफ हा गोलंदाज पाचव्या क्रमांकावर आहे.

जोश टंग -

इंग्लड संघाचा जोश टंग हा गोलंदाज २१ विकेटसह सहाव्या स्थानावर आहे.

पॅट कमिन्स -

या यादीत ऑस्ट्रेलियाचा पॅट कमिन्स याचाही समावेश आहे. २० विकेटसह तो सातव्या स्थानावर आहे.

