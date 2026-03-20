स्क्रीन टाइममुळे डोळे थकलेत? 'हे' 7 सुपरफूड नजरेसाठी ठरतात रामबाण!

Aarti Badade

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी पोषक आहार

सततचे स्क्रीन वर्क आणि पोषणाच्या अभावामुळे डोळे कमकुवत होत आहेत; व्हिटॅमिन A, E आणि ओमेगा-३ युक्त आहार घेणे यासाठी आवश्यक आहे.

Best diet for eyesight improvement

मासे : ओमेगा-३ चा स्त्रोत

माशांमध्ये मुबलक प्रमाणात ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड आणि व्हिटॅमिन A असते, जे डोळ्यांच्या आतील भागाचे संरक्षण करतात.

अंडी : रेटिनाचे संरक्षक

अंड्यातील ल्युटीन आणि जेक्सॅन्थिन हे घटक तुमच्या रेटिनाला (पडद्याला) घातक 'ब्ल्यू लाईट'पासून वाचवण्यास मदत करतात.

गाजर : बीटा कॅरोटीनचा खजिना

गाजरामध्ये बीटा कॅरोटीन भरपूर असते, जे शरीरात व्हिटॅमिन A मध्ये रूपांतरित होऊन डोळ्यांची दृष्टी तीक्ष्ण ठेवते.

पपई : व्हिटॅमिन E आणि कॅरोटीनॉइड्स

पपई केवळ पचनासाठीच नाही, तर त्यातील व्हिटॅमिन E आणि कॅरोटीनॉइड्समुळे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर आहे.

बदाम आणि नट्स

बदामातील व्हिटॅमिन E आणि ओमेगा-३ डोळ्यांना 'ऑक्सिडेटिव्ह डॅमेज'पासून वाचवतात, विशेषतः वाढत्या वयात हे अत्यंत उपयुक्त ठरते.

पालेभाज्यांचा समावेश करा

आहारात हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश केल्याने डोळ्यांना आवश्यक अँटीऑक्सिडंट्स मिळतात आणि दृष्टी सुधारण्यास मदत होते.

