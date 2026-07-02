दूधसागर ते होगेनक्कल; मान्सूनमध्ये फुलून येतात भारतातील 'हे' ७ धबधबे !

सकाळ डिजिटल टीम
पावसाळा सुरू होताच भारतातील अनेक धबधबे नव्या जोमाने वाहू लागतात. धुक्याची चादर, हिरवाई आणि फेसाळ पाण्याचा नजारा पाहण्यासाठी ही ठिकाणे उत्तम मानली जातात.
7 Must-Visit Waterfalls
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शरावती नदीवर वसलेला जोग धबधबा भारतातील सर्वात उंच धबधब्यांपैकी एक आहे. 'राजा', 'राणी', 'रोव्हर' आणि 'रॉकेट' अशा चार प्रवाहांमध्ये कोसळणारा हा धबधबा पावसाळ्यात इंद्रधनुष्यामुळे अधिक मोहक दिसतो.
Jog Falls, Karnataka
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'दुधाचा समुद्र' म्हणून ओळखला जाणारा दूधसागर धबधबा भारतातील सर्वात प्रसिद्ध धबधब्यांपैकी एक आहे. तीन टप्प्यांत कोसळणारा हा धबधबा पावसाळ्यात दुधासारखा शुभ्र दिसतो.
Dudhsagar Falls, Goa
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'भारताचा नायगारा' म्हणून प्रसिद्ध असलेला अथिराप्पल्ली धबधबा चालाकुडी नदीवर आहे. घनदाट जंगलाच्या सान्निध्यातील हा धबधबा पावसाळ्यात अधिकच भव्य रूप धारण करतो.
Athirappilly Falls, Kerala
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मेघालयातील नोहकलिकाई धबधबा हा भारतातील सर्वात उंच धबधबा मानला जातो. धुक्याने वेढलेल्या उंच कड्यावरून खोल हिरव्या तलावात कोसळणारे पाणी मनमोहक दृश्य निर्माण करते.
Nohkalikai Falls, Meghalaya
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'मिनी नायगारा' म्हणून प्रसिद्ध असलेला चित्रकोट धबधबा भारतातील सर्वात रुंद धबधबा आहे. पावसाळ्यात त्याचा घोड्याच्या नालासारखा आकार अधिक भव्य दिसतो.
Chitrakote Falls, Chhattisgarh
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कावेरी नदीवरील शिवनसमुद्र धबधबा पावसाळ्यात प्रचंड वेगाने कोसळतो. फेसाळ पाणी, हिरवाई आणि शांत वातावरणामुळे हे लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे.
Shivanasamudra Falls, Karnataka
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कर्नाटक-तामिळनाडू सीमेवरील होगेनक्कल धबधबा 'दक्षिण भारताचा नायगारा' म्हणून ओळखला जातो. पावसाळ्यात खडक, धुकं आणि पाण्याचा संगम अविस्मरणीय अनुभव देतो.
Hogenakkal Falls, Tamil Nadu
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Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall
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