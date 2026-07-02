दूधसागर ते होगेनक्कल; मान्सूनमध्ये फुलून येतात भारतातील 'हे' ७ धबधबे !

सकाळ डिजिटल टीम

मान्सूनची जादू, धबधब्यांची सफर

पावसाळा सुरू होताच भारतातील अनेक धबधबे नव्या जोमाने वाहू लागतात. धुक्याची चादर, हिरवाई आणि फेसाळ पाण्याचा नजारा पाहण्यासाठी ही ठिकाणे उत्तम मानली जातात.

7 Must-Visit Waterfalls

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जोग धबधबा, कर्नाटक

शरावती नदीवर वसलेला जोग धबधबा भारतातील सर्वात उंच धबधब्यांपैकी एक आहे. 'राजा', 'राणी', 'रोव्हर' आणि 'रॉकेट' अशा चार प्रवाहांमध्ये कोसळणारा हा धबधबा पावसाळ्यात इंद्रधनुष्यामुळे अधिक मोहक दिसतो.

Jog Falls, Karnataka

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दूधसागर धबधबा, गोवा

'दुधाचा समुद्र' म्हणून ओळखला जाणारा दूधसागर धबधबा भारतातील सर्वात प्रसिद्ध धबधब्यांपैकी एक आहे. तीन टप्प्यांत कोसळणारा हा धबधबा पावसाळ्यात दुधासारखा शुभ्र दिसतो.

Dudhsagar Falls, Goa

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अथिराप्पल्ली धबधबा, केरळ

'भारताचा नायगारा' म्हणून प्रसिद्ध असलेला अथिराप्पल्ली धबधबा चालाकुडी नदीवर आहे. घनदाट जंगलाच्या सान्निध्यातील हा धबधबा पावसाळ्यात अधिकच भव्य रूप धारण करतो.

Athirappilly Falls, Kerala

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नोहकलिकाई धबधबा, मेघालय

मेघालयातील नोहकलिकाई धबधबा हा भारतातील सर्वात उंच धबधबा मानला जातो. धुक्याने वेढलेल्या उंच कड्यावरून खोल हिरव्या तलावात कोसळणारे पाणी मनमोहक दृश्य निर्माण करते.

Nohkalikai Falls, Meghalaya

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चित्रकोट धबधबा, छत्तीसगड

'मिनी नायगारा' म्हणून प्रसिद्ध असलेला चित्रकोट धबधबा भारतातील सर्वात रुंद धबधबा आहे. पावसाळ्यात त्याचा घोड्याच्या नालासारखा आकार अधिक भव्य दिसतो.

Chitrakote Falls, Chhattisgarh

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शिवनसमुद्र धबधबा, कर्नाटक

कावेरी नदीवरील शिवनसमुद्र धबधबा पावसाळ्यात प्रचंड वेगाने कोसळतो. फेसाळ पाणी, हिरवाई आणि शांत वातावरणामुळे हे लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे.

Shivanasamudra Falls, Karnataka

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होगेनक्कल धबधबा, तामिळनाडू

कर्नाटक-तामिळनाडू सीमेवरील होगेनक्कल धबधबा 'दक्षिण भारताचा नायगारा' म्हणून ओळखला जातो. पावसाळ्यात खडक, धुकं आणि पाण्याचा संगम अविस्मरणीय अनुभव देतो.

Hogenakkal Falls, Tamil Nadu

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Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall

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